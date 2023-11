BEKIJK: Wout van Aert zoals je hem nog nooit zag: (limbo)dansend in Colombia

Van Aert is de koning te rijk in Colombia

Rigoberto Uran weet elk jaar een grote naam naar zijn El Giro de Rigo te lokken. Vorig jaar kon hij Tadej Pogacar naar Colombia halen, dit jaar is Wout van Aert het paradepaardje.



Van Aert is sinds enkele dagen in Colombia, waar we hem onder meer rustig een taartje zagen verorberen op café en ook een tripje maken - biertje in de hand - op de Magdalena-rivier. Tussendoor leerde hij de lokale wielerfans nog hoe je zijn naam correct uitspreekt.



Maar op de gala-avond voor het evenement gingen de remmen helemaal los. Van Aert smeet zich helemaal op de dansvloer, eerst met een dansje met een roodharige Colombiaanse, vervolgens ook met een (poging tot) limbo.

Morgen/zondag staat El Giro de Rigo op het programma. Zien we Van Aert daar ook en danseuse naar de zege snellen?