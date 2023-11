Stefan Küng doet eerste keer verhaal van bloederige val en zit met mysterie: "Waar is mijn trouwring?"

Joshua Tarling pakte goud, Wout van Aert moest vrede nemen met brons en Stefan Küng... was de grote pechvogel van het EK tijdrijden in Nederland.

"We hebben de beelden samen nog eens opnieuw bekeken, maar het gebeurde allemaal heel snel. In een tijdrit leg ik 50 à 60 meter per seconde af, dus bij een foutje lig ik meteen op de grond voor ik het goed en wel besef."

Spoorloze trouwring

Naast een litteken op zijn hoofd hield Küng, die de Zwitserse bond niks kwalijk neemt, trouwens ook nog emotionele pijn over aan zijn val.

De renner van Groupama-FDJ speelde namelijk een gekoesterd voorwerp kwijt tijdens de chaos die volgde.

"Mijn trouwring is weg", baalt Küng. "Vreemd, want op de finishbeelden draag ik hem nog steeds om mijn vinger. Maar toen ik in Sankt Gallen mijn gips liet verwijderen, zat hij er niet meer."

"Ik heb ernaar gevraagd bij de verschillende dokters die me behandelden, maar zonder resultaat. Misschien hebben ze hem er in het ziekenhuis afgeknipt omdat mijn vingers opzwelden. Ik weet het sowieso niet meer, want van die periode herinner ik me niks."

Ondertussen is Küng hersteld van zijn blessures. Hij bereidt in Spanje het nieuwe seizoen voor, waar zijn hoofddoelen de voorjaarsklassiekers, de Olympische Spelen en het WK in eigen land zullen zijn.