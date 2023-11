Wie vindt de trouwring van Stefan Küng? Hoop laait weer op na opvallende plottwist rond verloren object

Eerst even terug naar de aanleiding van dit artikel.

Twee maanden na zijn zware val op het EK wielrennen deed Stefan Küng voor het eerst zijn volledige verhaal. Een belangrijk element daarin was dat de Zwitser baalde omdat hij zijn trouwring was kwijtgespeeld in de chaos na afloop.

"Vreemd, want op de finishbeelden draag ik hem nog steeds om mijn vinger", klonkt het. "Maar toen ik in Sankt Gallen mijn gips liet verwijderen, zat hij er niet meer. Misschien hebben ze hem er in het ziekenhuis afgeknipt omdat mijn vingers opzwelden."