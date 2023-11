Nog eens een Tourstart in eigen land: Noord-Franse Rijsel krijgt Grand Départ in 2025

De laatste keer dat de Tour de France in eigen land vertrok, dateert van 2021. Toen organiseerde Brest de Grand Départ.

In 2022 vond de Tourstart plaats in het Deense Kopenhagen, dit jaar was Bilbao in Spanje het decor voor de Grand Départ. In 2024 wordt de Tour op gang gevlagd in Firenze, Italië. Door de Olympische Spelen zal die Tour ook eindigen in Nice en niet zoals anders in Parijs.

Een jaar later, in 2025, is het dus de beurt aan Rijsel, voor de 112e Grand Départ van de Ronde van Frankrijk. Dat heeft organisator ASO dinsdag bevestigd. Op 30 november zal ASO meer details geven over de Tourstart in Rijsel.