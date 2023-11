Voor het eerst in 5 jaar geen Belgische judo-medaille op EK: "Geen drama voor de Spelen, wel een wake-upcall"

Het was zondagavond toch even knipperen met onze ogen: voor het eerst sinds 2017 sloten de Belgische judoka's het EK zonder een medaille af. Geen ideaal scenario met de Olympische Spelen in Parijs voor de deur.

Toch roept voormalig judoka Dirk Van Tichelt op tot kalmte: "Dit is een wake-upcall voor de Belgen, maar ik denk niet dat het een groot probleem is."

"Natuurlijk verwacht iedereen dat de Belgen met medailles naar huis terugkeren, maar Matthias Casse en Jorre Verstraeten zijn er dichtbij geweest", zalft Van Tichelt. "Voor hetzelfde geld hadden we zoals vorig jaar (België won 4 medailles, red.) wat meer geluk en spreken we nu andere taal."

Op papier was Casse favoriet in zijn kamp om de derde plaats, maar zijn tegenstander pakte uit met een heel goede beweging en weg was het brons. "Het gaat gewoon heel snel op de tatami."