Voor het eerst sinds 2017 geen EK-medaille voor België: ook Nikiforov en Chouchi sneuvelen vroeg

Met Toma Nikiforov (-100kg) en Sami Chouchi (-90kg) hadden de Belgen op de slotdag nog twee ijzers in het vuur voor een medaille, de eerste op dit EK judo in Montpellier.

Maar de twee ervaren judoka's, die in het verleden al medailles pakten op het EK, hadden hun dagje niet en gingen er allebei uit in de tweede ronde. Nikiforov verloor tegen een Rus met ippon, Chouchi was niet opgewassen tegen een Fransman na twee waza'ari's.

Ook Karel Foubert (-90kg) en Vicky Verschaere (-78kg) kwamen vandaag in actie. Zij overleefden de eerste ronde niet.

De balans na drie dagen EK oogt bijzonder mager voor België: voor het eerst sinds 2017 pakt ons land geen enkele medaille op het EK judo.