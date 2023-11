EK JUDO: Jorre Verstraeten grijpt nipt naast brons na uitputtingsslag in kleine finale

Jorre Verstraeten (IJF 13) is er net niet in geslaagd een bronzen medaille te behalen in de categorie tot 60 kilogram op het Europees kampioenschap judo in het Franse Montpellier. Hij greep zo naast een vierde EK-brons, na 2019, 2020 en 2022.

De 25-jarige Verstraeten en de 21-jarige Fransman Romain Valadier-Picard (IJF 16), aangemoedigd door de eigen supporters, zorgden voor een evenwichtige kamp op de tatami. Beide judoka's kregen elk twee bestraffingen vanwege passief judo.

In de golden score liep Verstraeten uiteindelijk nog tegen nog een bestraffing aan, waardoor Valadier-Picard zegevierde.

Een scheidsrechterlijke beslissing die niet onbesproken bleef. Verstraeten had volgens het reglement zelf een score moeten krijgen in de extra tijd en de Fransman kwam daarnaast ook enkele keren goed weg bij het begaan van een potentiële fout.

In zijn eerste kamp van de dag kreeg Verstraeten, vrij in de eerste ronde, tegen de Turk Salih Yildiz (IJF 17) twee bestraffingen achter zijn naam, om uiteindelijk met ippon aan het langste eind te trekken. In de kwartfinales moest Verstraeten zijn meerdere erkennen in de Rus Ramazan Abdulaev (IJF 21), na een derde bestraffing in de golden score.

Verstraeten overmeesterde vervolgens de Italiaan Andrea Carlino (IJF 62) met een snelle ippon in de herkansingen. Daarna bleek Romain Valadier-Picard nipt te sterk.

Eerder op de dag strandden Loïs Petit (IJF 76) en Ellen Salens (IJF 43) in de eerste ronde van de -48 kg. Ook Mina Libeer (IJF 22) sneuvelde in de eerste ronde van de klasse tot 57 kg. Amber Ryheul (IJF 24) ging er in de categorie tot 52 kg eveneens meteen uit.