Voor het eerst in 5 jaar geen medaille voor Matthias Casse op het EK judo

Goud in 2019, brons in 2020 en zilver in 2021 en 2022: dat was de straffe reeks van Matthias Casse op het EK judo de voorbije jaren. Maar aan die reeks is in Montpellier een einde gekomen.



Zijn eerste kamp (ippon na 15 seconden) liet ook deze keer het beste verhopen, maar tegen de jonge Rus Arboezov had hij het in de volgende ronde al een stuk lastiger. Met een golden score geraakte hij toch in de kwartfinales.



Daar botste de nummer 1 van de wereld op de Oostenrijker Wachid Borchashvili, die na een eindeloze uitputtingsslag van 11 minuten triomfeerde.



Via de Oekraïner Svidrak raakte Casse alsnog tot in de kamp om het brons. Zijn Franse tegenstander, Alpha Oumar Djalo, is een generatiegenoot van de Belg, die Casse in hun 2 vorige confrontaties telkens had verslagen.



Maar met het thuispubliek achter hem kan Djalo schijnbaar altijd wat meer. Zo veroverde hij ook al brons op de hoogaangeschreven grand slam van Parijs dit jaar.



Die geschiedenis herhaalde zich. Na een rustig begin probeerde Casse een aanval in te zette, maar hij werd doodleuk op zijn rug geduwd door zijn tegenstander.