Geen vierde EK-brons voor Verstraeten: "Niet slecht, maar niet wat ik wilde"

Na EK-brons in 2019, 2020 en 2022 kon Jorre Verstraeten in Montpellier geen vierde exemplaar in zijn prijzenkast hangen. In de categorie tot 60 kilogram verloor hij zijn bronzen kamp tegen de 21-jarige Fransman Romain Valadier-Picard (IJF 16).

Na een lange kamp deed een derde bestraffing in de golden score Verstraeten de das om. "Een vijfde plaats op een groot toernooi is niet slecht, al is het ook niet wat ik wilde", vertelde Verstraeten.

"Het was een felbevochten kamp om het brons. Het draaide uit op een erg lange overtime. Het is jammer dat het moet eindigen met een derde strafpunt, want er had meer ingezeten. Ik dacht dat de Fransman op het einde meer in de problemen zat dan ik, maar het is nu eenmaal zo. We moeten het verder analyseren."

Na een lange elleboogblessure was Verstraeten wel blij dat hij zo sterk voor de dag kwam. "Ik voelde me erg goed vandaag en mijn judo kwam er ook goed uit. Na de Masters in Hongarije ging dat moeilijker."

"Ik ben blij dat ik weer een goed gevoel heb. Dat is belangrijk met het oog op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar."

Verstraeten wil nu een week rust nemen voordat hij deelneemt aan de BOIC-stage in Belek, waarna een trip van drie weken naar Japan volgt. Zijn volgende toernooi is normaal de Grand Slam in Parijs in februari 2024.