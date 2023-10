EK judo is voor Matthias Casse eerste grote test na terugkeer van succescoach: "Ik wil dit EK winnen"

Met het EK in Montpellier staat voor Matthias Casse het derde en laatste grote doel van het jaar op de planning. Topfit, blessurevrij en weer onder de vleugels van succescoach Mark van der Ham is Casse gebrand op de Europese titel. "Het is geleden van 2019 dat ik het EK nog won en goud smaakt toch altijd beter."

Matthias Casse oogde ontspannen op de judomat tijdens de laatste trainingsstage voor het EK in Montpellier. Zou de terugkeer van succescoach Mark van der Ham, als opvolger van Damiano Martinuzzi, daar iets mee te maken hebben?

"Na het vertrek van Damiano leek een terugkeer van Mark de beste optie. Judo Vlaanderen heeft naar alle judoka's geluisterd en de keuze voor Mark was vrij unaniem. Ik ben dan ook blij dat er geluisterd is naar hoe de judoka's het zagen."

Anderhalf jaar na zijn keuze voor Azerbeidzjan keerde Van der Ham dus terug. "Ik denk dat het voor Mark na zijn nieuw avontuur in Azerbeidzjan toch als thuiskomen aanvoelde." "Voor mij voelt het heel vertrouwd, al was het ook wel aanpassen. De trainingen zijn iets anders en ook richting de wedstrijden liggen de accenten wat anders. Mark heeft ondertussen een jaar meer ervaring in een heel andere setting. Dat levert ons ook nieuwe ideeën en klemtonen op, waar we meer uit kunnen halen."



(lees voort onder de foto)

Na anderhalf jaar klikt het nog steeds tussen Van der Ham en Casse

Mark van der Ham: "Heel blij en dankbaar dat ik kon terugkeren"

Van der Ham verkoos anderhalf jaar geleden een avontuur in Azerbeidzjan boven een verlengd verblijf bij Judo Vlaanderen. "Dat was na een goed, maar vervelend overleg", zegt de Nederlander. "Ook al vonden de federatie en de judoka's die beslissing niet leuk, ze hebben me toen wel het beste toegewenst." En nu is hij terug. "Ik krijg de kans om iets terug te doen, daarom was het geen moeilijke keuze. Ik ben dankbaar om te werken met de atleten die er zijn." "In Azerbeidzjan was ik verantwoordelijk voor de jeugd en de elite. Bij de jeugd liep dat goed, maar voor het olympisch team zat niet iedereen op dezelfde lijn. Ik had dan ook niet het gevoel dat ik kon brengen wat ik zelf wou brengen. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad, maar stoppen was de beste optie."

De klik met Matthias was er meteen opnieuw Mark van der Ham

Van der Ham werkt nu samen met zijn opvolger, Udo Quellmalz. "Onze samenwerking is erg goed. We vullen elkaar goed aan. Enerzijds begeleid ik een aantal judoka's richting de Olympische Spelen en anderzijds sta ik Dirk (Van Tichelt) zijn juniorenploeg en Udo met de senioren zo goed mogelijk bij."



"Sinds mijn vertrek is er natuurlijk veel veranderd, maar de klik met Matthias was er meteen opnieuw. Zowel op als naast de mat. Dat ons eerste toernooi samen niet meteen een hoogvlieger was, daar kijk ik niet zo negatief op terug." "We hebben daar een goede conclusie uit getrokken. Maar die houden we voor onszelf." Casse zelf was iets loslippiger daarover. (lees voort onder de video)

"Ik heb gepiekt naar het EK"

Casse werkte intussen al één toernooi af onder de hoede van Mark van der Ham, maar de Grand Slam in Baku was niet bepaald een succes. De vicewereldkampioen ging er in de tweede ronde uit. Daar maakt Casse zich niet al te druk over. "Die vroege exit was een combinatie van verschillende factoren en zeker geen voorbode voor het EK. Na de trainerswissel moest mijn lichaam nog wat wennen aan een nieuwe training." "Ik miste nog wat snelheid, omdat ik veel zware gewichten had getild. De focus lag toen op sterker worden, maar dat zijn geen snelle bewegingen. Nu heb ik die opgebouwde kracht opnieuw omgezet in snelle bewegingen en heb ik gepiekt naar het EK. Ik ben er klaar voor en zal er staan in Montpellier."

Ik heb gepiekt naar dit EK en zal er staan in Montpellier Matthias Casse