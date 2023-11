Ruben en Paul zagen Thibau Nys enkele tredes overslaan op Koppenberg: "Zo'n prestatie hadden we nog niet verwacht"

Ruben Van Gucht en Paul Herygers smulden gisteren van het kunststukje dat Thibau Nys opvoerde op de Koppenberg. "Sommigen hadden misschien wel verwacht dat hij al tot zoiets in staat was, maar ik had dat nog niet voor ogen", geeft Herygers grif toe.

Ruben: "We hebben gisteren met grote ogen naar de Koppenbergcross gekeken en vooral naar seizoensrevelatie Thibau Nys." Paul: "Zo'n prestatie had ik nog niet voor ogen voor Thibau. Sommigen hadden misschien wel al verwacht dat hij tot zoiets in staat was. Maar voor mij heeft hij gewoon enkele tredes overgeslagen. Hij staat daar nu wel." "Ik hoop dat zijn entourage nuchter genoeg is en tegen Thibau zegt dat hij niet een heel cross-seizoen zo hoeft te rijden." Ruben: "Waarom zou Nys in dit peloton (zonder Van der Poel en Van Aert) niet elke week op deze manier kunnen rijden?" Paul: "Vergeet niet dat Nys al een wegseizoen achter de rug heeft en enkele keren heeft uitgepakt." "Ik denk dat ze zullen snoeien in zijn crossprogramma, hier en daar zullen ze een heel zware veldrit er tussenuit laten. En dan kun je Nys in de crossen waarin hij start zo hard laten rijden als hij wil."

Thibau Nys bezorgde de familie Nys een 10e zege op de Koppenberg.

Nys versus de Grote Drie

Ruben: "Wat is Nys momenteel waard tegenover Pidcock, Van Aert en Van der Poel?" Paul: "Ik zou Nys zeker loslaten in Val di Sole (10/12), een extreme cross op sneeuw en ijs. Hopelijk staan er daar enkele renners van de Grote Drie aan de start. Dat zou een hoogtepunt kunnen zijn voor Nys om daar uit te pakken." "Voor de rest mag Nys af en toe proberen mee te schuiven met die grote jongens. Zij worden meer en meer wegrenner en zullen misschien enkele procentjes minder risico nemen in de cross. Dan zullen ze Nys aan hun been hebben." Ruben: "We zijn heel voorzichtig als we uitspraken doen over Thibau Nys. Maar hij is na Van der Poel en Van Aert de jongste winnaar van een Wereldbekercross en wint op zijn 20e de Koppenbergcross. Waar gaat dat eindigen met die jongen?" Paul: "Aan de ene kant probeer ik behoedzaam te zijn. Laat hem groeien." "Een klein stukje in mijn geheugen zegt dat Nys ook af en toe onregelmatig was. Maar zoals hij nu tekeergaat, zou dat wel eens verdwenen kunnen zijn en is hij gelanceerd voor de carrière waar veel mensen van dromen."

Kan Nys deze winter af en toe zijn wagonnetje aanhaken bij Van der Poel en Van Aert?

Geliefd in het peloton