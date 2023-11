Thibau Nys voert onemanshow op en zet de familieteller op 10 in Oudenaarde

De smeuïge smurrie maakte van de prestigieuze Koppenbergcross een loodzware onderneming.

Thibau Nys had zin in een lang avontuur, maar moest al meteen na de start voet aan grond zetten op de steile Koppenberg. Niet veel later spreidde Nys zijn vleugels en was hij toch gaan vliegen.

Achter zijn rug opende Eli Iserbyt een jachtpartij. Toen Nys met zijn voorwiel wegschoof en ten val kwam, slonk zijn voorsprong zienderogen.

Maar een op hol geslagen fiets vormde het breekpunt bij de achtervolgers: Iserbyt geraakte net niet boven op een steil puistje, waarna zijn fiets rechtsomkeer maakte.

Nys had daarna zijn zaakjes op orde en gleed door de stroken alsof het zijn speeltuin was. De decibels van de toeschouwers gingen bij elke passage van de koploper de hoogte in.

Na 9 zeges van vader Sven krabbelt zoonlief Thibau voor het eerst zijn naam op de erelijst.

Van der Haar hield Iserbyt nog af en zorgde voor een een-tweetje voor de Baloise Trek Lions.