Thibau Nys treedt in de voetsporen van zijn vader: "Eindelijk hebben we 10 zeges op de Koppenberg"

In 2012 zette Sven Nys zijn naam voor het laatst op de erelijst van de Koppenbergcross. 11 jaar later staat zijn opvolger te blinken op het hoogste schavotje.

De start was nochtans geen schot in de roos. "Het was superglad en ik had iets meer bandendruk, maar dat pakte niet echt goed uit."

"Ik heb dan een tempo gezocht dat ik de hele cross kon volhouden en ik heb naar niemand gekeken. Er was heel weinig interval, maar die limiet zoeken was moeilijk. Het was een strijd met mezelf."

Maar Nys won dus wel en stak zijn 2 handen in de lucht, symbolisch voor het mandje met 10 zeges op de Koppenberg voor de familie Nys.

"Ongelofelijk! We hadden er al een tijdje over gesproken, nu hebben we er eindelijk 10."

Zondag kan er nog een mijlpaal volgen op het EK. "Daar denk ik nu niet aan. Ik geniet hier even van. Het is al een geweldig seizoen geweest. Het geeft niet als ik verlies. Ik ga er gewoon voor."