Belgische ploeg moet EK-plannen omgooien door stormweer in Frankrijk

In Frankrijk zetten ze zich schrap voor de storm Ciarán en dat heeft alleszins gevolgen voor het treinverkeer.

De Belgische renners en staf zouden normaal gezien donderdag de TGV vanuit Rijsel genomen hebben, maar de trein rijdt niet, zo bevestigt Belgian Cycling.

Aangezien een vliegtuigreis ook geen optie is, wordt er met de auto naar Pontchâteau afgezakt.

De renners konden zelf kiezen: een gedeelte maakt de oversteek op eigen kracht, andere renners reizen gezamenlijk vanuit Kortrijk.

Of het EK op de helling komt te staan, is niet duidelijk. "We hebben contact gehad met de organisatie", aldus de Belgische wielerbond.

"Er kan gesleuteld worden aan het programma, met onder meer de mixed relay op vrijdag. Maar van een afgelasting is voorlopig nog geen sprake."