Ardooie blijft een onafhankelijke cross in veldritland: "Als eigen baas zijn we goed bezig"

Het veldritseizoen barst stilaan volledig los en dan wordt er gegoocheld met klassementen en rangschikkingen.

Wereldbeker, Superprestige, X2O: in Ardooie schuiven ze niet aan bij het buffet. In de lage landen zijn er nog een achttal veldritten die onafhankelijk zijn.

"Ik vind het wel leuk", zegt voorzitter Jochen Demeyere over die aparte status. "Zelf beslissen over wie, wat, waar en wanneer: op dat vlak zijn we als eigen organisatie en eigen baas goed bezig."

Bij de mannen was het deelnemersveld 4 dagen na de Wereldbeker-veldrit in de VS best fraai, bij de vrouwen stuurden de meeste toppers hun kat.

Annemarie Worst was wel aanwezig en won. "Het is een druk programma, maar deze cross kwam voor mij goed uit aangezien ik niet naar de VS ben gegaan."

Op deze week- en werkdag waren zo'n 1.000 genodigden aanwezig in het hart van West-Vlaanderen. Ook Ardooie heeft zo'n VIP-tent nodig om te overleven.

"We hebben een budget van 170.000 euro om de hele middag te bekostigen. Of dat voldoende is? Zoals een West-Vlaming doet: zaaien naar de zak en niet overdrijven met de uitgaven."

In Ardooie geloven ze alvast in hun toekomst. "Mocht het veldrijden achteruitgaan, dan zeggen grote organisaties misschien dat ze geen cross meer willen en blijven wij als een van de weinigen nog over."