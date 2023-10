Jonge selectie van Club YLA klopt Standard in bekertopper: "Stap voor stap professioneler worden"

Bij de mannen staat Club Brugge al jaren aan de top, bij de vrouwen timmeren ze aan de weg. Met een bewust plan én een jonge ploeg. Die speelde het voorbije weekend in de 1/16e finales van de beker de topper tegen Standard én won. De beker is een doel, want de titel is nog te hoog gegrepen. Sportweekend was erbij in Aalter, waar Club zijn thuismatchen speelt.

Beker is doel, titel nog te hoog gegrepen

De jonge selectie van Club YLA staat na 6 speeldagen in de competitie pas 7e (op 10 ploegen) in perfecte balans: 2 zeges, 2 draws en 2 nederlagen.



Met 8 op 18 telt het 8 punten minder dan leider OHL (16 ptn), Standard staat 2e met 13 punten, Anderlecht is 3e met 11 punten.



Voor Club YLA is de beker dit seizoen een doel, want meedoen voor de titel is nog te hoog gegrepen. Dat maakte de nieuwe coach Heleen Jaques meteen duidelijk in de kleedkamer vooraf: "Dit is de eerste wedstrijd op onze weg om geschiedenis te schrijven."



Ze peperde haar team de juiste ingesteldheid in: "Stap op het veld, laat hen afzien en overweldig hen. Be ready!"



Manager Leo Van der Elst beseft dat de kern wat te jong is om nu al mee te doen voor de oppergaai in de competitie en hij legde uit hoe dat komt: "We gooien bewust niet met grote contracten en veel geld. We hebben een paar jaar geleden beslist om ons vooral te focussen op de grassroots, de opleiding van jonge meisjes."



"We willen die beter maken en zijn ervan overtuigd dat dat vroeg of laat zijn vruchten zal afwerpen."

Coach Heleen Jaques: "Krijgen enorm veel steun van mannen"

Naast vele jonge talenten heeft Club YLA enkele ervaren speelsters, zoals Davinia Vanmechelen, ook nog maar 24 jaar, maar wel al gespeeld bij Standard, PSG en Twente.



Sinds de zomer van 2022 verdedigt de Red Flame de Brugse kleuren. "Ik koos om één reden voor dit project: ik ben al sinds kleins af fan van Club Brugge", lachte ze. "Als Limburgse koos ik voor mijn blauw-zwart hart."



Ze ziet bij de jonge ploegmates rond haar toekomstige Flames: "Natuurlijk. Als je ziet welke stappen ze elke week zetten."



Wie dat jonge geweld in goede banen moet leiden, is Heleen Jaques, in haar eerste opdracht als hoofdcoach. Zij wil stap voor stap professioneler worden.

"We krijgen eerst en vooral enorm veel steun van de mannen", haalde Jaques aan. "We kunnen gebruikmaken van het Basecamp (trainingscentrum, red) wanneer we willen."



"We trainen ook bijna dagelijks rond 17.15 uur. We hebben een aantal profcontracten bij de speelsters en proberen daar een goede mix in te vinden."



"We hebben ook een staf die redelijk wat uren beschikbaar is voor het team."



Club keert scheve situatie om in slot