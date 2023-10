Tom Saintfiet en Gambia spelen tegen bekerhouder Senegal op de Afrika Cup

De Afrika Cup had normaal afgelopen zomer in juni gespeeld moeten worden, maar het toernooi is uitgesteld tot begin 2024 om zo het regenseizoen in gastland Ivoorkust te omzeilen.

Titelhouder Senegal ontmoet Kameroen, een van de leukste affiches in de groepsfase. Ook het Gambia van Tom Saintfiet zit in die zware groep C.

Marokko, halvefinalist op het WK en de andere topfavoriet, kreeg een behoorlijk gunstige loting.

Gastland Ivoorkust neemt het op tegen Nigeria, Egypte bekampt Ghana en Hugo Broos en Zuid-Afrika kijken Tunesië en Mali in de ogen.

Ivoorkust speelt op 13 januari de openingsmatch tegen Guinee-Bissau.

De groepswinnaars, de tweedes en de beste 4 derdes stoten door naar de achtste finales.