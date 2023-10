Lotte Kopecky of Demi Vollering: welke renster beleefde nu eigenlijk het strafste seizoen?

De Vries knikt: "Vollering kende een fantastisch seizoen, maar Kopecky was onbetwistbaar dé renster van het seizoen. Ik heb het hele jaar mijn ogen uitgekeken naar haar prestaties, terwijl ze zoveel op haar bord had in haar privéleven (Kopecky verloor haar broer aan zelfmoord, red.). Hoe ze daarmee omging, heb ik nog niet vaak gezien bij een atleet."

"Ze toonde zich zó allround... Zelfs in de Tour, waar niemand had verwacht dat ze zo goed bergop zou rijden. Daarom plaats ik Lotte toch een trapje hoger dan Vollering."

Haar Nederlandse ploeggenote domineerde dan weer het drieluik in de Ardennen, triomfeerde in de Tour en reed naar zilver op het WK. Wie deed er dan straffer? Collega Justine Ghekiere en analiste Marijn de Vries maakten het mee vanop de eerste rij. Vanuit een ander perspectief komen ze allebei tot dezelfde conclusie.

In de biografie over hun carrière zal het seizoen 2023 altijd een hoofdstuk zijn met gouden letters. Lotte Kopecky en Demi Vollering leken wel aan een constant opbod van resultaten bezig.

De Vries merkte overigens dat de twee rensters qua karakter naar elkaar toegroeiden het afgelopen seizoen.

"Het zijn allebei killers", zag de analiste. "Alleen was Vollering lang iets te veel bezig met wat de buitenwereld van haar dacht. Ze zei soms ongelukkige dingen meteen na de finish. De pers maakte dat dan groot en vervolgens had ze daar last van. Die stap moet ze nog zetten."

"Kopecky is na een wedstrijd meteen beheerst in wat ze zegt. Maar ik bewonder haar omdat ze dit seizoen juist opener is geworden. In wat ze voelt en hoe ze het beleeft. Kopecky toonde zich vaak kwetsbaar in haar interviews, dat raakt mensen."