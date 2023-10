Terug na een jaar afwezigheid? Rafael Nadal "zal deelnemen aan Australian Open"

In 2024 zullen veel ogen gericht zijn op Rafael Nadal. Het Spaanse fenomeen kondigde eerder aan dat het wellicht zijn laatste jaar als tennisser wordt en dus droomt iedereen van een afscheid in schoonheid.

Nadal miste bijna het volledige vorige seizoen door een heupblessure in de Australian Open, maar de verwachting is dat hij straks toch weer op de eerste Grand Slam van het jaar staat.

"In de gesprekken met hem de voorbije dagen heeft hij bevestigd dat hij zal terugkeren", verkondigde toernooidirecteur Craig Tiley in een Australische televisieshow. "We kijken er heel erg naar uit."

Al dient er een kleine kanttekening te worden gemaakt: volgens de entourage van Nadal zijn er nog geen concrete plannen gemaakt voor zijn comeback.

Zijn hoofddoelen in het komende seizoen worden sowieso het olympisch tennistoernooi en Roland Garros in Parijs.



Naast Nadal, ondertussen nummer 240 op de wereldranglijst, mogen we nog meer schoon volk verwachten op de Australian Open: zo zouden Nick Kyrgios, Naomi Osaka, Angelique Kerber en Caroline Wozniacki eveneens hun comeback maken.