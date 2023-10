Europees juniorenkampioene Fleur Moors ondertekent op haar 18e verjaardag contract bij Lidl-Trek

Fleur Moors combineert de weg met het veld. In die laatste categorie zal ze komende winter de kleuren van Baloise - Trek Lions dragen.

Moors kende een succesvol 2023, dat ze startte met een Belgische titel in het veld, waarna ze 4e werd in de Ronde van Vlaanderen en brons haalde in de WK-wegrit in Glasgow. De kers op de taart volgde eind september met de Europese titel op de VAM-berg in Nederland.

Bij Lidl-Trek zal Moors aan de zijde koersen van toppers als Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Bij de mannen draag ook Thibau Nys het shirt van Lidl-Trek. "Ik ben ervan overtuigd dat ik van zulke toppers veel zal leren", zegt Moors.

"Een eerste jaar als U23 is altijd lastig want het is een grote stap van de junioren. Maar de Europese trui zal mij extra vertrouwen geven."

Moors zal zowel op de weg als in het veld actief zijn. "Ik hou van die combinatie", benadrukt ze. "Shirin, Lucinda en Thibau zijn voor mij daarin het perfecte voorbeeld dat het je perfect samen kan doen."