Fleur Moors, Europees juniorenkampioene in haar 3e jaar als renster: "Het komt allemaal heel snel"

"We hadden het gepland zoals het nu gelopen is: op de laatste VAM-berg zo hard mogelijk omhoog rijden", zo doet ze het Belgische plan uit de doeken.

Fleur Moors gaat de geschiedenisboeken in als de eerste Belgische ooit die de Europese titel bij de junioren pakt. Zelf blijft ze in een eerste reactie heel bescheiden.

Het is allemaal snel gekomen. Fijn om er zo in te rollen.

Moors had een topdag en rekende in een sprint met 2 af met de Italiaanse topfavoriete Federica Venturelli.

"Ik voelde dat de benen heel goed zaten. Er kwam niet echt verzuring in. Het lukte goed om de hele koers voorin te blijven op de beklimmingen van de VAM-berg. Dat was belangrijk."

Na een bronzen medaille op het WK in Glasgow vorige maand volgde nu wel de gouden medaille voor Moors. De Limburgse is pas bezig aan haar 3e seizoen als wielrenster.

"Het is allemaal snel gekomen. Fijn om er zo in te rollen. Ik ben er snel in gegroeid. Het begon met toertochtjes rijden, dat ging me goed af. En nu ben ik Europees kampioen. Dit betekent veel voor me."