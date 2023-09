Slovenië imponeert met Europese juniorentitel van Anze Ravbar, Jarno Widar beste Belg op 8

Geen lange aanloop voor de junioren mannen voor hun wegrit op het EK in Drenthe, enkel 8 lokale rondes van goed 13 kilometer rond de VAM-berg stonden op het dagmenu.

Zoals het een juniorenkoers betaamt, viel het geen moment stil op de omloop rond de oude vuilnisbelt.

Onder meer de Drentse thuisrijder Thom van der Werff toonde zich bedrijvig, al kon ook hij niet verhinderen dat we met een grote groep aan de laatste ronde begonnen. Daarbij zaten nog 5 van de 6 Belgische junioren.

Alle ballen dus op de laatste keer VAM-berg. Op de kasseiklim in het eerste deel daarvan toonden de Slovenen al dat het menens was.

Anze Ravbar reed iedereen uit het wiel en hield zijn inspanning vol tot op de streep. De Sloveen kroonde zich zo tot Europees kampioen bij de junioren.

Achter hem was de Fransman Matys Grisel the best of the rest. Zak Erzen maakte het Sloveense feestje compleet door als 3e te eindigen. De opvolging na Tadej Pogacar en co. lijkt al verzekerd.

Jarno Widar was de beste Belg met een 8e plaats in de eindafrekening.