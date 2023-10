Voormalig Uruguayaans bondscoach Diego Alonso wordt de trainer van Lukebakio bij Sevilla

José Luis Mendilibar was pas sinds 21 maart van dit jaar trainer bij Sevilla, maar hij slaagde er wel in de club naar een (zoveelste) triomf in de Europa League te loodsen.



Van dat succes kon Mendilibar slechts kortstondig profiteren, want na amper 2 zegs in de eerste 8 competitiematchen werd hij bedankt.



Diego Alonso volgt de Spanjaard op. De voormalige Uruguayaanse aanvaller, ex-spits bij onder meer Atletico Madrid, is als coach het bekendst van zijn periode bij de nationale ploeg van zijn land.



Alonso coachte Uruguay op het voorbije WK, maar diende zijn ontslag in toen hij bleef steken in de groepsfase.



Nu heeft hij een nieuwe uitdaging te pakken, pas zijn eerste als coach in Europa. Bij Sevilla mag hij onder meer samenwerken met Dodi Lukebakio en Adnan Januzaj.