Lukebakio ziet Sergio Ramos de bal in eigen doel sukkelen voor Sevilla tegen Barcelona

Dodi Lukebakio was gelegenheidsspits bij Sevilla, maar het was Sergio Ramos die het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Barcelona maakte.

Onze landgenoot speelt bij voorkeur op de flank, maar werd tegen Barcelona als diepe spits uitgespeeld. Voorlopig zonder scorend succes. Na 75 minuten bedrijvig proberen, moest hij zonder doelpunt het veld verlaten.

De wedstrijd zat dan ook goed op slot. Tot tienersensatie Lamine Yamal een voorzet opnieuw voor de goal wilde koppen. De 16-jarige winger knikte het leer in de voeten van Sergio Ramos, maar die schoffelde de bal per ongeluk zelf in eigen doel.

Dit tot groot jolijt van de thuisfans, die hem vroeger bij Real Madrid wel vaker vervloekten.

In de stand is Sevilla nu twaalfde met zeven punten. Barcelona, tegenstander van Antwerp in de groepsfase van de Champions League, is voorlopig opnieuw leider met 20 punten.