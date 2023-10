Plan voor betere arbitrage goedgekeurd: meer semiprofs, hogere vergoedingen en speciaal beloningssysteem

Het plan is uitgetekend door het Professional Refereeing Department (PRD) van de KBVB, maar omdat de Pro League de arbitrage mee financiert, moest ook zij hiervoor goedkeuring geven.

"Al onze clubs zijn vragende partij om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League.

"We zijn tevreden dat er nu hiervoor een plan is. De clubs zijn bereid om extra geld te investeren, dat onder meer gaat naar de vorming en opleiding van jonge refs, technologische ondersteuning en monitoring en begeleiding."

"In ruil verwachten we een kwaliteitsvolle arbitrage en efficiënte organisatie, die oordeelkundig met de middelen omspringt."

Een van de maatregelen is dat het aantal semiprofessionele refs van 12 naar 16 wordt opgetrokken. Ook de wedstrijdvergoedingen worden verhoogd. Zo krijgen de videorefs zelfs een verdubbeling, iets waarvoor de scheidsrechters onlangs nog op de barricaden stonden.

Daarnaast staat er ook nog een speciaal beloningsmechanisme in de steigers. "We werken dit seizoen een systeem uit waarbij we op basis van resultaat een groepsbonus uitkeren", zegt Parys.

"Concreet: als bijvoorbeeld het vooral afgesproken percentage correcte beoordelingen van key moments of het aantal correcte VAR-interventies wordt gehaald, komt de Pro League met een extra bonus over de brug."