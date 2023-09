Pro League stelt beleidsplan Football & Social Responsibility voor: "Moeten onze kracht aanwenden"

De pijlers - inclusie, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, welzijn en gezondheid en ecologische duurzaamheid - werden uitvoerig onderzocht door externe bureaus.

Tijdens de voorstelling wisselden actoren rond het voetbal - politici, Community Officers van clubs en hoofden van belangenorganisaties - verhalen en best practices uit.

Omdat voetbal een doorsnede is van de samenleving, heeft het alle mogelijkheden en eigenlijk de plicht om een positieve rol te spelen in de samenleving. Het is voor de Pro League de eerste keer dat het dit soort beleidsplan maakte.

"Voetbal heeft een grote verantwoordelijkheid door de impact die het heeft op de samenleving. We moeten die kracht aanwenden", verklaarde CEO Lorin Parys.

De Pro League neemt zich in het beleidsplan voor om op alle vlakken de sociale rol op te nemen die komt met de reikwijdte van de sport in België.

Of het nu gaat om toegankelijkheid in het stadion, de mogelijkheid voor iedereen om van voetbal in al haar vormen te genieten, of sociaal werk met kansarme groepen.

Tegelijk wil het ook aan duurzaamheid werken: de CO2-uitstoot moet omlaag en duurzamere materialen moeten aangewend worden.

Per pijler zijn er indicatoren en doelen aangebracht. Dit om zowel de liga als de buitenwereld in de mogelijkheid te stellen het beleid te evalueren.

"We hebben ons op die manier kwetsbaar opgesteld. Als we ons werk niet genoeg doen de komende jaren, zal dat aantoonbaar zijn", aldus Parys.