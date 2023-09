Weer een prijs erbij voor Emma Meesseman: Fenerbahçe hakt Lyon in de pan in Europese Supercup

Fenerbahçe maakte vorig seizoen indruk in de EuroLeague en het is in het tussenseizoen allerminst verzwakt.



Het werd een ongelijke strijd met Lyon-Villeurbanne, dat sinds het begin van het seizoen maar op 4 profspeelsters kan rekenen. De winnaar van de Eurocup vorig seizoen mist met Julie Allemand ook zijn vaste spelverdeler.

Zo was Emma Meesseman de enige Belgian Cat op het terrein. Meesseman stond meer dan 22 minuten op het parket en was daarin goed voor 10 punten.



Zij was hiermee 1 van de maar liefst 7 speelsters bij Fenerbahçe die in de dubbele scoringscijfers geraakten.