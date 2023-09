Belgian Cat Mununga mag naar Euro League en zit in poule met Meesseman, Allemand en Geldof

Na winst in de heenwedstrijd (59-54) won de 26-jarige Mununga met haar ploeg ook de terugwedstrijd van de voorrondes voor de Euroleague tegen TTT Riga. Het werd 62-63.

Sepsi verloor het eerste kwart, maar leidde bij het ingaan van de derde pauze met 39-46. Riga duwde in het vierde en laatste kwart nog fel op het gaspedaal, maar kon de overwinning niet meer forceren.

Mununga was goed voor zes punten en negen rebounds. Haar ploeggenote Ellen Nystrom kroonde zich met 21 punten tot topschutter.

Sepsi en Mununga komen terecht in poule A. Daarin nemen ze het onder meer op tegen het Fenerbahçe van Emma Meesseman, het Lyon van Jullie Allemand en het Zaragoza van Serena-Lynn Geldof.

Mununga kwam in de lente voor het eerst in de kern van de Belgian Cats. Ze ging mee naar het EK in Slovenië en Israël en was daar een revelatie.