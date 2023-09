Adriatica Ionica Race dag voor start geannuleerd: "Berokkent Italiaanse wielrennen schade"

De Adriatica Ionica Race was aan zijn 5e editie toe. Het is het kindje van Moreno Argentin, ex-Italiaans toprenner. Vorig jaar ging de zege naar de Italiaan Filippe Zanna.



Maar de 3 ritten, met start op vrijdag in Corropoli en aankomst zondag in Crotone, gaan niet door.



De organisatie meldde in een persbericht dat de komende dagen meer uitleg volgt over de lastminute-annulering. "De editie van 2023 zal niet doorgaan, ondanks de wil om het door Moreno Argentin geïnitieerde en gepromote project dit jaar opnieuw inhoud te geven en te realiseren."



"Sportunion is gedwongen om het evenement te annuleren door omstandigheden waar het organiserende bedrijf geen invloed op heeft."



"Het is aan Sportunion om uitleg te geven over het gedrag van verschillende individuen die deze situatie hebben uitgelokt en die de Italiaanse wielerwereld schade hebben berokkend."