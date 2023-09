Extra Time voelt Antonio Nusa aan de tand en looft het talent: "Heeft alles om het te maken bij topclub"

Op zijn 18e is hij nu al een van de smaakmakers in onze vaderlandse competitie. Dus vond Extra Time het hoog tijd om Antonio Nusa wat ja/nee-vragen voor te leggen. De winger denkt dat hij sneller is met bal dan zonder en is optimistisch over de kansen van Club Brugge in Europa. Al zijn onze analisten aan tafel niet zeker over dat eerste statement.