Wonderboy Antonio Nusa schenkt Club Brugge ultiem de overwinning na kat-en-muisspelletje met Charleroi

Club Brugge - Charleroi in een notendop:

Vroege koude douche voor Club Brugge

Waren ze nog niet goed wakker? Bij Club Brugge hadden ze hun start tegen Charleroi helemaal gemist. De Carolo's vuurden al twee waarschuwingen af, maar na een derde keer was het wel raak.Guiagon, die voor het eerst in de basis startte, strafte slap verdedigen af en poeierde het leer in het zijnetje. Mignolet had geen kans.



Het positieve aan die vroege treffer was dat blauw-zwart nog een hele wedstrijd had om het recht te trekken. Club Brugge domineerde dan en ging geduldig op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook.

Zorgane leed een keer balverlies zodat Andreas Skov Olsen wat ruimte kreeg. Dat moet je de Deen niet geven want hij zette Thiago op weg naar de 1-1. Toch al het vierde doelpunt van de Braziliaan.



Maar het Brugse leed was nog niet geleden. Als een donderslag bij heldere hemel stond de 1-2 op het scorebord. Het was weer een debutant die voor een doelpunt zorgde. Vetle Dragsnes zag zijn schot via de rug van Spileers in doel dwarrelen. Met de nodige portie geluk.



Club Brugge bleef echer niet bij de pakken zitten. Enkele minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Kyriani Sabbe, die de geblesseerde Tajon Buchanan vervangde, leverde de perfecte voorzet voor Mechele af. De verdediger kopte de 2-2 dan ook fraai binnen. Het is overigens de derde assist voor Sabbe in zijn laatste drie thuiswedstrijden.