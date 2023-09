"Noorse kroonprins" Antonio Nusa imponeert bij Club Brugge: "Er staan hem nog mooie dingen te wachten"

"Die keuze was al gemaakt met mijn familie en makelaar, ik wil doorgroeien bij Club Brugge. Ik zie wel wat er komt in de toekomst. Ik denk nu gewoon aan het nu, de focus ligt bij Club Brugge en bij een betere speler worden."

Ondanks zijn goeie prestaties met Noorwegen was Nusa tegen Charleroi geen basisspeler. "Het was eerst en vooral onzeker of hij wel in de kern zou zitten, want door die twee matchen met Noorwegen was hij heel vermoeid", legt Ronny Deila uit.

Het was echt een gekke week, maar hiervoor leef je als voetballer. Antonio Nusa beleefde een droomweek: debuut met goal en assists in de nationale ploeg van Noorwegen en als invaller matchwinnaar voor Club Brugge tegen Charleroi.

Die denkwijze typeert Nusa volgens zijn coach. "Het is een fantastische jongen die ook nuchter en heel leergierig is. Ik heb gezien hoe hij in Noorwegen na Haaland plots de kroonprins is van het Noorse voetbal."



Toch houdt Nusa de voetjes op de West-Vlaamse grond. "Het is aan hem om hem hier te bewijzen. Als hij dat stap voor stap doet, dan staan er hem nog mooie dingen te wachten", denkt Deila.



De band tussen Nusa en Deila is alvast goed. "De coach luistert goed naar mij met wat er allemaal gebeurde, we zitten op dezelfde golflengte. Hij helpt me kalm te blijven en mezelf te zijn. Het helpt natuurlijk dat we dezelfde moedertaal hebben."



"Toen ik weg was met de nationale ploeg is er veel gebeurd. Het is allemaal nieuw voor mij en het is veel om te verwerken. Zo is voetbal eenmaal, alles wijzigt snel", weet Nusa.



Maar dat Nusa alles heeft om het te maken in dat snel veranderende voetbal is duidelijk, ook voor ploegmaat Simon Mignolet. "Hij is een ongelooflijke voetballer. Hij moet nu rustig blijven en stappen blijven zetten. Er wordt hem een grote toekomst voorspeld en ik denk ook dat hij dat zal waarmaken."