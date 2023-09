Nog een miljoentje erbij? Antonio Nusa had in zijn internationaal debuut voor Noorwegen slechts 10 minuten nodig om te scoren. De 18-jarige Club Brugge-revelatie zette zijn uitstekende seizoensbegin in de verf in de oefenpot tegen Jordanië. Ook Hugo Vetlesen (Club Brugge) pikte later in de wedstrijd zijn graantje mee. Bekijk hun doelpunten hieronder.