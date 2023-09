Cian Uijtdebroeks lacht zijn tanden bloot: "Mijn gsm is ontploft, top 10 in klassement is belangrijk"

"Of ik veel reacties heb gehad? Ja, ja. Dat wel. Ik was zelf heel blij en mijn gsm is een beetje ontploft", lachte de guitige Cian Uijtdebroeks vanmiddag zoals hij dat altijd doet.

Gisteren toonde hij ook lef door op de Tourmalet zelfs aan te vallen. "Alles hangt af van mijn gevoel."

"Ik zeg altijd: "Als je mij niet ziet aanvallen, dan betekent dat dat ik redelijk à bloc zit. Als ik voel dat ik kan, dan ga ik." Dat is mijn mentaliteit."

"Ik probeer de top 10 in het klassement te behouden. Dat is het belangrijkste", zegt de Bora-klimmer, nu 9e. Hij staat net na ploegmakker Aleksandr Vlasov.

"We rijden allebei voor het klassement en we rijden allebei een beetje een aparte koers. Bij hem is er iets meer druk, bij mij is er meer een vrije rol."

"In deze Vuelta is Jumbo-Visma zo sterk dat je gewoon moet overleven. Wie dat het langst doet, zit erbij."

Zijn status binnen de ploeg zal alleen maar groeien. "Dit bevestigt wat ik kan. We weten enkele zaken van de trainingen, maar in een wedstrijd is het nog anders."