De verrijzenis in de Pyreneeën: aanvaller Remco Evenepoel antwoordt met klinkende ritwinst

clock 17:38 17 uur 38. Bij de favorieten krijgen we geen verschillen meer. Vlasov sprint nog het snelst, maar Jumbo-Visma komt nooit in de problemen. . Bij de favorieten krijgen we geen verschillen meer. Vlasov sprint nog het snelst, maar Jumbo-Visma komt nooit in de problemen.

clock 17:38 17 uur 38. Agent loopt flink in de weg van de favorieten, die even moeten uitwijken. Agent loopt flink in de weg van de favorieten, die even moeten uitwijken

clock 17:37 17 uur 37. Van Eetvelt op 3! Van Eetvelt sprint in een duel met Castroviejo nog naar plek 3. Twee Belgen in de top 3 in een zware bergrit, dus. . Van Eetvelt op 3! Van Eetvelt sprint in een duel met Castroviejo nog naar plek 3. Twee Belgen in de top 3 in een zware bergrit, dus.

clock 17:35 17 uur 35. Nog eens Uijtdebroeks. Een tweede keer in evenveel minuten probeert Uijtdebroeks voorzichtig weg te glippen. Het grootste gevaar voor de favorieten komt echter niet van onze landgenoot, wel van een agent die bijna het pelotonnetje omverloopt. . Nog eens Uijtdebroeks Een tweede keer in evenveel minuten probeert Uijtdebroeks voorzichtig weg te glippen. Het grootste gevaar voor de favorieten komt echter niet van onze landgenoot, wel van een agent die bijna het pelotonnetje omverloopt.

clock 17:34 17 uur 34. Uijtdebroeks probeert voorzichtig. Heel even lijken we een poging van Uijtdebroeks te krijgen, maar onze landgenoot houdt zich al snel weer in. Windstilte bij de favorieten. . Uijtdebroeks probeert voorzichtig Heel even lijken we een poging van Uijtdebroeks te krijgen, maar onze landgenoot houdt zich al snel weer in. Windstilte bij de favorieten.

clock 17:31 17 uur 31. Krijgen we nog strijd in het peloton? Poels houdt het tempo hoog voor Landa, misschien is de Spanjaard nog iets van plan. . Krijgen we nog strijd in het peloton? Poels houdt het tempo hoog voor Landa, misschien is de Spanjaard nog iets van plan.

clock 17:30 17 uur 30. Na de streep barst de Belgische kampioen in tranen uit. De laatste 24 uur zijn ongetwijfeld een rollercoaster van emoties geweest. Bardet bolt intussen als tweede over de meet. . Na de streep barst de Belgische kampioen in tranen uit. De laatste 24 uur zijn ongetwijfeld een rollercoaster van emoties geweest. Bardet bolt intussen als tweede over de meet.

clock 17:30 17 uur 30. Emotionele Evenepoel rondt huzarenstukje af en wint zijn 2e ritzege in de Vuelta. Emotionele Evenepoel rondt huzarenstukje af en wint zijn 2e ritzege in de Vuelta

clock 17:29 17 uur 29 match afgelopen end time Evenepoel heerst! Hij zette vanochtend zelf de ontsnapping op en maakt die nu ook prachtig af. Chapeau, Remco!

clock 17:28 Evenepoel kan al vieren. Op een kilometer van de streep is Evenepoel al in gesprek met de volgwagen. De zege is binnen! . 17 uur 28. last km Evenepoel kan al vieren Op een kilometer van de streep is Evenepoel al in gesprek met de volgwagen. De zege is binnen!

clock 17:27 17 uur 27. De La Cruz met een prikje. Ook in het peloton krijgen we wat animo. De La Cruz is de eerste die versnelt, de mannen van Jumbo-Visma laten hem rijden. . De La Cruz met een prikje Ook in het peloton krijgen we wat animo. De La Cruz is de eerste die versnelt, de mannen van Jumbo-Visma laten hem rijden.

clock 17:27 17 uur 27. Bij Bardet is het vet helemaal van de soep. Hij volgt al op 50 seconden. . Bij Bardet is het vet helemaal van de soep. Hij volgt al op 50 seconden.

clock 17:26 17 uur 26. Het is een triomftocht, ook al is het maar voor één dag. Renaat Schotte. Het is een triomftocht, ook al is het maar voor één dag. Renaat Schotte

clock 17:25 17 uur 25. Op weg naar nummer 2. Gisteren verloor Evenepoel de Vuelta, maar vandaag recht hij op fenomenale wijze de rug. De 2e overwinning in deze Vuelta lijkt hem niet meer te kunnen ontsnappen, hij zit stilaan op de vlakkere stroken. . Op weg naar nummer 2 Gisteren verloor Evenepoel de Vuelta, maar vandaag recht hij op fenomenale wijze de rug. De 2e overwinning in deze Vuelta lijkt hem niet meer te kunnen ontsnappen, hij zit stilaan op de vlakkere stroken.

clock 17:24 17 uur 24. Evenepoel is los! Bardet kraakt op 4km van het einde. Evenepoel is los! Bardet kraakt op 4km van het einde

clock 17:23 17 uur 23. Evenepoel heeft al snel door dat hij zijn rugzakje kwijt is. En danseuse snelt hij nog wat verder weg van de Fransman, 15 seconden verschil al! . Evenepoel heeft al snel door dat hij zijn rugzakje kwijt is. En danseuse snelt hij nog wat verder weg van de Fransman, 15 seconden verschil al!

clock 17:22 17 uur 22. Bardet kraakt! Zonder echte versnelling rijdt Evenepoel weg van Bardet! Het hoge tempo van onze landgenoot heeft Bardet langzaamaan gekraakt. . Bardet kraakt! Zonder echte versnelling rijdt Evenepoel weg van Bardet! Het hoge tempo van onze landgenoot heeft Bardet langzaamaan gekraakt.

clock 17:20 17 uur 20. Knotsgekke taferelen op de slotklim. De guardia civil moet de grote menigte fans in toom houden, veel ruimte om te manoeuvreren krijgen de renners even niet. . Knotsgekke taferelen op de slotklim. De guardia civil moet de grote menigte fans in toom houden, veel ruimte om te manoeuvreren krijgen de renners even niet.

clock 17:18 17 uur 18. Nog 5 kilometer! De 2 leiders zijn ongeveer halfweg op de slotklim, maar voorlopig levert die niet veel spektakel op. Vertrouwen ze allebei op hun sprint? . Nog 5 kilometer! De 2 leiders zijn ongeveer halfweg op de slotklim, maar voorlopig levert die niet veel spektakel op. Vertrouwen ze allebei op hun sprint?