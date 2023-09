Romain Bardet over "legende Evenepoel": "Ik wist dat hij zou willen winnen à la Merckx"

Een hele dag lang trokken Remco Evenepoel en Romain Bardet er met zijn tweetjes op uit vandaag. De Fransman zag zo vanop de eerste rij hoe Evenepoel naar zijn tweede overwinning in deze Vuelta knalde, maar hield vooral ook veel pijn over aan hun uitstapje. "Zelfs in zijn wiel kreeg ik krampen", vertelde Bardet achteraf bij de verzamelde media.