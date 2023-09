Remco Evenepoel: "Ik kon blijven rijden: dit is een zege voor wie in mij is blijven geloven"

Meteen rechtveren na een tegenslag? Het is een kwaliteit van de allergrootste kampioenen. Remco Evenepoel heeft vandaag nog eens bewezen dat hij tot die categorie gerekend mag worden na geweldig aanvalswerk en ritwinst in Larra-Belagua.

Het zou moeite kosten om het geweer van schouder te veranderen en voluit voor ritwinst te gaan, zo gaf Remco Evenepoel grif toe bij de start vanmiddag. De Belgische kampioen was echter een van de eerste aanvallers van de dag en was niet meer weg te slaan uit de spits van de koers. Met veel panache volgde dan ook de verdiende bekroning in de 14e etappe. De emoties na zijn krachttoer spraken boekdelen. "Ik weet het niet zo goed", moest hij toch even uitblazen in het flashinterview. "Gisteren was hard, ook 's avonds. Ik kon niet te veel slapen en ik heb een slechte nacht gehad met negatieve gedachten." "Maar vanochtend stond ik op en dacht ik: ik ga ervoor, ik maak er het beste van. Ik had deze rit verkend en ik wist perfect hoe de cols zouden zijn. Het is geweldig dat ik weer win."

Gisteren was hard, ook 's avonds. Ik kon niet te veel slapen en ik heb een slechte nacht gehad met negatieve gedachten. Maar ik had deze rit perfect verkend. Het is geweldig dat ik weer win. Remco Evenepoel

Evenepoel was van a tot z in beeld. "Ik voelde me goed en ik was bij alle aanvallen betrokken. Ploegmaat Mattia Cattaneo sloot nog aan en hij deed het prima op de eerste klim." "Daarna geraakte ik weg met Romain Bardet. Eerlijk: hij werkte erg goed mee. Ik bepaalde het tempo op de beklimmingen en hij zou meerijden op het vlakke. Het was daarna een beetje gokken, maar ik kan zeer trots zijn met dit antwoord." Evenepoel is nu de bergkoning. Dat wordt zijn 6e verschillend shirt in deze Vuelta. Er ontbreekt nog één exemplaar in de catalogus: de groene puntentrui. "Daar zal ik me niet in mengen", lachte hij. "De bergtrui en ritzeges zijn mooie doelen."

"Dit is er eentje voor wie in mij is blijven geloven"

"Antwoorden met de pedalen. Simpel", vatte Remco Evenepoel bij de Belgische media samen. "Deze ochtend zat dit in mijn hoofd. Ik had meteen een fris gevoel bij het opstaan. Misschien had ik gewoon een superslechte dag gisteren en dat bleek ook." "Vandaag was zo'n dag waarop ik kon blijven rijden en gaan. Die dag van gisteren is jammer, maar dit is een nieuwe situatie met nieuwe doelen en het is meteen gelukt." "Ik had het gisteren heel moeilijk. Ik heb veel met Oumi gestuurd en gebeld. Ik zag het niet meer zitten, maar zij zei dat ik mijn best moest doen en dat ik het voor haar moest doen. Dat is gelukt." "Zonder haar steun en zonder die van de ploeg had ik dit niet gekund. Ze zijn in mij blijven geloven. Ze zeiden: een echte kampioen antwoordt. Dit is eentje voor iedereen die in mij is blijven geloven."

Ik had het gisteren heel moeilijk. Ik heb veel met Oumi gestuurd en gebeld. Ik zag het niet meer zitten, maar zij zei dat ik mijn best moest doen en dat ik het voor haar moest doen. Dat is gelukt. Remco Evenepoel

"En het is nog niet gedaan", toonde Evenepoel zich ook nog strijdvaardig. "Ik sta nu op kop in de bergstand en het is met ritwinst een mooi doel om in Madrid op het podium te staan." "Gisteren konden ze mij bij elkaar rapen en heb ik veel gepiekerd. Een uurtje slapen, wakker en opnieuw. Maar ik wilde gewoon doen waar ik voor sta: hard rijden en winnen." "Het klassement is om zeep, maar deze Vuelta kan nog mooi worden. Ik heb stappen gezet, want vorig jaar had ik dit niet gekund. Het is met ups en downs en dit is een hele grote up."