Carrasco geeft toe dat goal "gelukje was", Trossard vervloekt veld: "Een van de slechtste waar ik ooit op speelde"

"Ik ben blij met de drie punten, maar onze prestatie kan en moet beter", analyseerde Tedesco na afloop in de persruimte van de Dalga Arena.

"Zeker in de eerste helft hadden we meerdere problemen van technische aard in balbezit. We hadden meer kansen moeten creëren, ook al waren het geen makkelijke omstandigheden. Daarnaast moeten we gewoon dat tweede doelpunt scoren. In de eerste helft kan dat, na de pauze moet dat. Het is de enige manier om de wedstrijd dood te maken. Anders kom je in situaties zoals we nu gehad hebben."



Omdat het tweede verlossende doelpunt uitbleef, werd het bibberen tot diep in de toegevoegde tijd. De Azerbeidzjaanse gelijkmaker hing zowaar nog in de lucht. Opvallend daarbij was toch de hoeveelheid kansen die de Belgen weggaven tegen een tegenstander die niet eens in de top honderd van het voetbal staat.

"Zoals ik vrijdag reeds zei: ik had op voorhand een gevoel dat het allemaal niet zo gemakkelijk zou zijn hier in Azerbeidzjan. Het veld is slecht, de tegenstander speelt met lange ballen... Voor veel mensen lijkt het allemaal makkelijk, maar dat is het zeker niet. Koen Casteels heeft zijn werk gehad en deed dat uitstekend. Arthur Theate speelde in de beginfase ook eens voor redder. We gaan nu bekijken hoe het kan dat Azerbeidzjan die kansen kon creëren.

Lichtpuntje van de dag was misschien wel Leandro Trossard, op de 10 als vervanger van de geblesseerde Kevin De Bruyne. De vorige experimenten met Yannick Carrasco (tegen Oostenrijk) en Mike Trésor (in Estland) op die positie waren heel wat minder goed uitgedraaid."

"In moeilijke omstandigheden heeft Leandro dat heel goed gedaan. Hij zocht en vond de oplossingen, was heel gefocust. Met wat meer geluk had hij in de beginfase zelfs kunnen scoren. Op basis van deze prestatie mag hij dan ook zeker hopen op meer."