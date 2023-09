Bijzonder flauwe Rode Duivels kloppen Azerbeidzjan máár met 0-1 dankzij lucky goal Carrasco

Azerbeidzjan - België in een notendop

Povere match levert Belgen toch zege op

Het veld in Mardakan was erbarmelijk, met meer groene verf dan verse grassprietjes, maar zelfs de vele putten waren geen afdoende verklaring voor het magere voetbal van de Rode Duivels.

Bondsoach Tedesco wilde met twee nummers zes en Bakayoko aan de aftrap Azerbeidzjan helemaal platdrukken. Zijn ideale plan werkte slechts vijf minuten. Trossard knalde na keurig afleggen van Lukaku tegen de paal.

De Azeri's waren niet onder de indruk, want ze versierden vlak daarna zelf een nog grote kans. Casteels moest na een missertje van Faes ingrijpen en Theate hield de inlopende Mahmudov in de rebound van een bijna zeker doelpunt.

De Belgen vulden het vervolg van de eerste helft met lusteloos voetbal. Magomedaliyev, de doelman van Azerbeidzjan, kan vrolijk zwaaien naar kopballen van Onana en Vertonghen. Ook met afgeblokte schoten van Carrasco en Lukaku had de man geen werk.

Dat kon Casteels aan de overkant niet zeggen, ook al kwam de thuisploeg niet zo vaak in zijn buurt. De doelman van Wolfsburg zweefde een verraderlijke kopbal van Dadashov knap uit zijn doel.

Net wanneer een inspiratieloze Belgische ploeg richting rust sjokte, rolde de bal plots goed. Carrasco liep per ongeluk tegen een gekraakt schot van Bakayoko aan en zette zo Magomedaliyev op het verkeerde been. Een lullig, maar belangrijk doelpunt.

Want ook na de pauze bleven de Rode Duivels aanmodderen. Een kwartier lang stonden ze zelfs onder bescheiden druk van de Azeri's, die een pak meer werkkracht en grinta aan de dag legden. Een hard schot van Trossard was tussendoor de magere Belgische oogst.

Pas in het slotkwartier was er enige beterschap merkbaar. Invallers Doku, Mangala en Openda brachten iets meer vuur, al moest Magomedaliyev zich slechts één keer onderscheiden. Een poging van Doku, die een vreemde curve kreeg, deed hem bijna blozen.

In de toegevoegde tijd werd het nog heet onder de voeten van de Duivels, die met het angstzweet in hun nek het einde haalden. België schuift dankzij de drie punten tot naast Oostenrijk aan de kop van de poule. Meer hoeven we van deze flauwe wedstrijd niet te onthouden.