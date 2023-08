Vincent Janssen zag een Antwerp "op CL-niveau": "En nu graag een paar mooie affiches"

"Dit is een beloning voor een heel jaar hard werken", zegt Vincent Janssen over de kwalificatie van Antwerp. "Dit was een zege van ons allemaal. Van het bestuur over de trainer tot de spelers."

"Het was wel een lastige match. Het was misschien niet het mooiste voetbal, maar we hebben wel op CL-niveau gespeeld."

Toch waren er enkele prangende momenten, zoals het Griekse slotoffensief en ook de blessure voor Alderweireld. "Toen Toby uitviel, kwam Zeno (Van den Bosch) erin en die deed het ook geweldig. Net als Sammy (Vines, de vervanger van de geschorste Bataille). Dat is onze kwaliteit."

Hoewel Antwerp clubgeschiedenis schrijft, verwacht Janssen geen groot feest. "Misschien is er wat lekkers als we straks terugkeren in het hotel. Een klein drankje erbij ook. Maar we moeten morgen ook weer vroeg op om naar Antwerpen terug te keren."