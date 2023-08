Antwerp houdt de druk af in de aanloop naar CL-clash: "Ons plan staat of valt niet met match tegen AEK"

Sven Jaecques verwacht vanavond in Athene een pittige wedstrijd tegen de Griekse kampioen AEK. "Met heel veel strijd en intensiteit, daar kunnen we zeker van zijn. En we kunnen alleen maar hopen dat we het over de streep trekken", blikt de CEO van Antwerp vooruit.

De verwachte strijd boezemt Jaecques geen angst in. "Ik denk dat we altijd de mouwen opstropen. In België spelen de andere ploegen ook altijd met iets meer motivatie tegen ons, dus die strijd moet er altijd zijn, samen met het goeie voetbal dat we willen brengen."

"Er staat natuurlijk heel wat op het spel vanavond", beseft hij. "Dat hoeven we niet uit te leggen aan de spelers. Onze staf is ook ervaren genoeg om dat goed te doen, zodat we de zenuwen die er misschien zijn op een goeie manier omzetten."