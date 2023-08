Antwerp overleeft met z’n tienen en trekt met bonus naar Athene

Antwerp - AEK Athene in een notendop

Opvallend: In de eerste Champions League-match in 66 jaar houdt Antwerp een 1-0 vast, zoals het in het kampioenenjaar zo vaak deed. Geldt die kracht ook over twee wedstrijden?

Sleutelmoment: In de vijftigste minuut stuurde Letexier Bataille met rood naar de douches. De rechtsachter tackelde op de enkel van Gacinovic na een te korte pass van Keita (misschien toch geen man van de match?). Terecht rood, Antwerp op verdedigen aangewezen.

Man van de match: Niemand stak er met kop en schouders bovenuit deze wedstrijd, gewoon omdat het geheel bij Antwerp zo belangrijk was. Laten we dan toch Keita als hoogste aanduiden als architect van de 1-0 en als belangrijke verdedigende pion, met stevige tackles in de eigen zestien.

Een voorsprong die Antwerp tot het einde (van de helft) volhield, en daar mag het blij mee zijn. Eigenlijk heel de match was het AEK dat het meeste gevaar in zich droeg. Nordin Amrabat dreigde vaak en veel bij de bezoekers, Levi Garcia vergat het voorbereidingswerk van de Marokkaan af te maken. Een knal van Pineda eindigde op de rug van Vermeeren.

Bij Antwerp waren de verwachtingen hooggespannen, met opnieuw Champions League voetbal op den Bosuil na alle magere jaren. Met AEK Athene kwam een ervaren ploeg over de mat, dat net nog op spectaculaire manier Dinamo Zagreb wipte.

Griekse belegering

Nog voor de tweede helft vol op gang was, maakte Antwerp het zichzelf meteen veel te moeilijk. Met iedereen mee op corner stuurde een te korte pass van Keita het plan van Antwerp in de war. Bataille raakte in zijn reactie de enkel van Gacinovic en mocht de beste douche gaan uitkiezen.

Het spel beperkte zich daarna tot aanval en verdediging, en Antwerp ging met vijf achteraan spelen. Athene vergat echter zorgvuldig te zijn in de opbouw en de afwerking, en maakte zo geen échte grote kansen klaar. De ingevallen Muja mocht regelmatig de restverdediging opjagen, en vierde elke ingooi en vrije worp als een WK-doelpunt.

Een broeierige, stomende Bosuil kwam bijna tot haar climax wanneer debutant Coulibaly zich en stoemelings tot bij doelman Athanasiadis knokte. Hij punterde ook nog, maar het geluk van de Fransman reikte maar zover.

Vlak voor einde kwam nog het grootste gevaar op de 1-1, maar op een corner liepen Moukoudi en Araujo elkaar in de weg. Die laatste had maar af te drukken, maar zag hoe zijn ploeg maat in kwam glijden en de bal naast duwde. Die twee maken ruzie op het vliegtuig terug, geen twijfel.

Een klein wonder op Den Bosuil, dat mag gezegd. Een klein wonder ook dat niemand bezweek aan een hartaanval, maar ze zijn al wat gewoon daar in Antwerp.