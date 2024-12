De cijfers die Guardiola nog meer kopzorgen bezorgen: rekent Liverpool vandaag al af met titelconcurrent City?

Vandaag staat met Liverpool-Manchester City dé topper op het programma in de Premier League. Terwijl Liverpool onder Arne Slot op een wolk voetbalt, zit Man City in een ongeziene dip. De statistieken geven Liverpool het voordeel, al zal City zich niet zomaar uit de titelstrijd laten slaan.

Toont Manchester City opnieuw zijn ware gelaat of deelt Liverpool al een ferme uppercut uit in de titelstrijd? De grootste tenoren van de afgelopen jaren in de Premier League staan vandaag op Anfield tegenover elkaar.



De clash wordt ook een eerste krachtmeting tussen coaches Pep Guardiola en Arne Slot. De Nederlandse coach heeft Liverpool in geen tijd naar zijn hand gezet en staat zowel in Engeland als in de Champions League op kop.



Volgens databedrijf Opta heeft Liverpool al bijna 75% kans op de titel in de Premier League, terwijl Manchester City maar 12,6% meer heeft om zichzelf op te volgen.



Liverpool maakt volgens Opta dan ook 45% kans op de overwinning tegen de grote concurrent, terwijl City net geen 30% kans heeft. Maar de uitslag van de wedstrijd (en de titelstrijd?) zal met grote waarschijnlijkheid afhangen van de antwoorden op volgende 3 vraagstukken.

Kan City de counters van Liverpool afstoppen?

Bij Manchester City krabben ze zich momenteel in het haar. Tegen Feyenoord leek het op weg naar een deugddoende zege na 5 nederlagen op een rij, maar op een kwartier tijd kwam Feyenoord terug van 3-0 naar 3-3.



Een groot probleem bij City is dat Pep Guardiola met veel afwezigen moet afrekenen. Zo komt Kevin De Bruyne pas terug uit blessure, moest Jeremy Doku opnieuw met kwaaltjes afhaken en staat Gouden Bal-winnaar Rodri wellicht voor de rest van het seizoen aan de kant met een kruisbandblessure.



De afwezigheid van Rodri zorgt ervoor dat - het in balbezit dominante - City kwetsbaarder dan ooit is op counters. In de 10 Premier League-wedstrijden zonder de Spaanse metronoom moest City 17 schoten tegen dulden vanaf een counter, dat zijn er 10 meer dan in de laatste 10 wedstrijden met Rodri.



Naast counters moet City dit seizoen ook meer grote kansen toestaan. In de wedstrijden na de blessure van Rodri zelfs de meeste van allemaal. In die periode kreeg het de minste schoten (61) van alle Premier League-ploegen tegen, maar met 12 doelpunten tegen was dat wel het 6e meest.



Die 2 statistieken zullen voor de Liverpool-fans als muziek in de oren klinken. Onder Arne Slot is counteren net een van de wapens geworden. De Reds kwamen dit seizoen al tot 20 schoten na een counter, het meeste van alle Premier League-ploegen. Uit die situaties kon Liverpool al 5 keer scoren, enkel Tottenham doet beter.



Met 0,13 expected goals per schot moet Liverpool enkel Brentford voor zich laten wat betreft grote kansen. En Liverpool kan ook rekenen op Mo Salah die dit seizoen MVP is in de Premier League met 10 doelpunten en 6 assists. Tegen Manchester City heeft de Egyptenaar in de vorige 7 confrontaties telkens weten te scoren of een assist te geven. Man City is alvast gewaarschuwd.

Kan Haaland afrekenen met de sterke Liverpool-verdediging?

Over naar de andere kant van het veld, dan. Voor Manchester City zal Erling Haaland de doelpunten moeten maken. Dat deed de Noor al 12 keer in de Premier League. Alleen zal dat tegen Liverpool geen sinecure worden.



Liverpool incasseerde in de Premier League voorlopig nog maar 8 doelpunten en daarmee heeft het de beste defensie in Engeland.



Met Virgil van Dijk en Ibrahim Konaté staan bij Liverpool 2 beren achterin en in de Champions League maakte de jonge Conor Bradley ook indruk als vervanger van Trent Alexander-Arnold, die normaal wel opnieuw in de basis zal staan.



Met Konaté ontbreekt wel een puzzelstukje in de defensie. De Fransman kreeg een tik op het einde van de wedstrijd tegen Real Madrid. Voor Liverpool is dat een ferme aderlating. Konaté won dit seizoen 71% van zijn duels en 82% van zijn luchtduels, dat is het hoogste percentage in de beste 5 Europese competities.



Haaland houdt wel van een robbertje vechten op het veld, maar zal dat toch liever doen tegen een minder sterke tegenstander. De Noor kon met City nog maar 1 keer scoren tegen Liverpool in 3 duels. Kan hij dat aantal wat aandikken?

Geeft Anfield Liverpool opnieuw vleugels?