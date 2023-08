Antwerp is klaar voor Europese clash: "We hebben hard gevochten om hier te staan"

"Ik kan er wel van genieten", vertelde de Nederlandse goaltjesdief. "Als het op een respectvolle manier gebeurt, is het heel mooi."

Waarna de Nederlander nog eens terugkwam op zijn antwoord toen de Griekse tolk zijn werk gedaan had. "Schrijf nu niet dat we op vakantie zijn, hé."

"Je moet er gewoon zo snel mogelijk aan wennen, maar we trainen vanavond nog."

"De hitte is zoals op vakantie wanneer het plots 35 graden is", bleef coach Mark van Bommel er koeltjes bij.

De temperatuur in Athene in de vooravond? 31 graden. Behoorlijk warm, maar woensdagavond zal het pas echt bloedheet worden.

"Als de mogelijkheid er is, moet je het niet nalaten"

Vincent Janssen scoorde vorige week op de Bosuil de enige goal. "We hebben hard gevochten om hier te staan", vertelde hij daags voor de return. "De groepsfase zou geweldig zijn voor deze club. Daar gaan we voor."

Nochtans vertelde sportief directeur Marc Overmars vorige week dat Antwerp er nu nog niet klaar voor is. "Ik begrijp zijn antwoord en redenering", reageert Van Bommel, "maar als je de mogelijkheid hebt, moet je het niet nalaten."

Van Bommel verwacht niet echt een andere wedstrijd dan vorige week. "Het enige verschil is die 1-0, voor de rest verwacht ik weinig tactische veranderingen. In zulke wedstrijden bepalen details zoals een ingooi of een rode kaart veel."

"Hoeveel kansen hebben we vorige week gehad? Eén hele goeie en die heeft Vincent afgemaakt. Zo'n wedstrijd wordt het weer, waarbij het dicht bij elkaar ligt."

De T1 heeft als speler heel wat ervaring in zulke situaties opgedaan. "Het is behulpzaam dat ik op dit niveau gespeeld heb. Maar de jongens die aan het begin van hun CL-carrière staan, moeten het zelf ervaren."

"Hier leer je ontzettend veel, een betere leerschool is er niet. Maar ik heb geen gebruiksaanwijzing. Ik kan hen dingen meegeven, maar voor de rest moeten ze het zelf afmaken."