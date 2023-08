Van Bommel weet wat Antwerp de kwalificatie opleverde: "Je moet altijd onverstoorbaar blijven"

Zelf won hij de Champions League in 2006 met Barcelona. Hij droeg ook het shirt van onder meer Bayern München en Milan. Dan weet je wat druk is. De goede raad die Mark van Bommel voor de wedstrijd aan zijn spelers had gegeven, lag in het verlengde van zijn eigen ervaringen.

"Zowel hier als in Antwerpen was het spannend. Details hebben beslist over de uitslag."

"Net daarom heb ik heb altijd gehamerd op het feit dat je onverstoorbaar moet zijn", zei Van Bommel aan rechtenhouder Pickx Sport.

"Of je nu een oefenmatch speelt, op de Bosuil, op Club Brugge of op Zulte Waregem, je moet altijd hetzelfde kunnen brengen."

"Gebaseerd op discipline en door het match plan te volgen. Als dat lukt, dan behoud je controle."