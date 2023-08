Ook daags na de veelbesproken ploegentijdrit wordt de Vuelta ondergedompeld in regen en nattigheid met spekgladde wegen tot gevolg. Na een valpartij van Primoz Roglic roepen zijn ploegmakkers op om niet meer vol in de achtervolging te gaan op de kopgroep. Leider Milesi komt ten val en ziet zijn rode trui verdwijnen in de regen.