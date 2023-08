Primoz Roglic en Jonas Vingegaard: "We koersen met elkaar, niet tegen elkaar"

Droog en messcherp. Van zenuwen was geen sprake bij Primoz Roglic of Jonas Vingegaard.

De Sloveen en de Deen vormen het koningskoppel van Team Jumbo - Visma in deze Vuelta.

Of zijn ze straks twee hanen op één erf? Wie is nu de leider? "Dat hoeven we nu nog niet te bepalen", ontmijnde Roglic de potentiële discussie.

"We willen hier gewoon winnen met onze ploeg. Dat kan ook met Sepp Kuss, hé. Hij maakt ook deel uit van dit team."

"We proberen dit niet voor het eerst", vulde Vingegaard aan, met een verwijzing naar de Tour van vorig jaar.

"Het is al goed gelukt en we werken supergoed samen. We zien alles tijdens deze Vuelta wel."

"We zullen elkaar helpen. We koersen niet tegen elkaar, wel met elkaar."

Over hoe fris Vingegaard is na de Tour, daar bleef hij vaag over. "Ik voel me vrij goed, maar dat weet je eigenlijk alleen als je aan het koersen bent."