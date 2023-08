Roglic klaar voor duel met Evenepoel in Vuelta: "Al lang niet meer zo'n goede voorbereiding gehad"

Team Jumbo - Visma heeft de Ronde van Burgos aangestipt op de wielerkalender om kopman Primoz Roglic de laatste puntjes op de i te laten zetten richting de Vuelta.

Voor de Sloveen is het zijn eerste wedstrijd sinds hij eind mei de eindzege in de Ronde van Italië op zak stak. "Ik kijk er naar uit om opnieuw te koersen", vertelde hij voor de start van de Ronde van Burgos. "Het is belangrijk om weer in mijn ritme te raken."

De vijfdaagse rittenkoers moet Roglic klaarstomen voor de strijd met Remco Evenepoel en Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de Vuelta.

"Met het oog op de Ronde van Spanje is het zeer nuttig om nog eens een ploegentijdrit te rijden", zegt ploegleider Marc Reef. "De eerste rit in de Vuelta is namelijk ook een ploegentijdrit. Het is goed om de automatismen nog eens op te frissen."

"De eerste ritten van de Ronde van Spanje zijn sowieso niet gemakkelijk, met al een aankomst bergop in de derde rit. Het is zaak om er direct te staan."

"Sinds 2019 kende Primoz niet meer zo’n goede voorbereiding op de Vuelta. Hij heeft zijn rust kunnen nemen en daarna volgens plan kunnen opbouwen via een hoogtestage. Hij staat er goed voor nu."

"Ritwinst en een goed klassement zijn zeker een doel in de Ronde van Burgos. De vierde etappe kent een explosieve finale die Primož goed zou moeten liggen. Daarna is de aankomst bergop op de slotdag een goede graadmeter."