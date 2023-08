Van der Poel? Van Aert? Evenepoel? De kalender en de plannen van het peloton na het Super WK

Het voelt nog altijd een beetje onwennig aan, maar midden augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen al. Normaal is het WK voor driekwart van het peloton de seizoensafsluiter, maar dit jaar liggen de kaarten anders. Na het Schotse hoofdstuk loeren de volgende doelen al om de hoek met de Ronde van Spanje als belangrijkste afspraak.

Van der Poel stopt na criterium of volgt toch nog het WK gravel met Van Aert?

Na het WK in Glasgow gaat de riem bij sommige tenoren er even (?) af. Zo heeft Mathieu van der Poel 2023 met zijn Schotse triomftocht (en zijn uitstapje op de MTB) nagenoeg afgesloten. Van der Poel zal zondag nog zijn opwachting maken in de profronde van Etten-Leur. Op dat criterium zal hij zijn regenboogtrui een eerste keer laten zien aan het Nederlandse publiek. Daarna kiest MVDP voor vakantie, of laat hij zich nog verleiden door het WK gravel op 8 oktober in Veneto? Die koers wordt daags na de Ronde van Lombardije georganiseerd.

Mathieu van der Poel proefde vorig jaar al van het WK gravel. Hij werd 3e in Italië. Ploegmaat Gianni Vermeersch won.

Van der Poel werd er vorig jaar 3e en komt nu misschien wel Wout van Aert tegen. Maatje Jan Bakelants bevestigde in de podcast van de HLN-collega's dat "de kans groot is" dat Van Aert er aan de start staat. Na Glasgow kiest Van Aert voor een beetje verdiende rust en gezinsgeluk, al zal de adempauze al bij al van korte duur zijn. Over 10 dagen zou hij aan de start kunnen staan van de Renewi Tour (23-27 augustus), de vroegere Benelux Tour die nu gekrompen is tot een vijfdaagse. Begin volgende maand (3 tot 10 september) behoort ook de Tour of Britain tot de mogelijkheden. Een tripje naar Canada (Québec op 8/09 en Montréal op 10/09) is minder verleidelijk.

De betere zondag van Wout van Aert begint met een looptochtje.

Tom Pidcock, nog zo'n prijsduif van het Super WK, wil zijn goud in het mountainbiken verzilveren. Of hij nog veel op de weg zal koersen, is niet duidelijk, maar Pidcock wil alleszins zijn kakelverse regenboogtrui niet in de kast laten liggen. Hij springt sowieso weer op zijn MTB voor het olympische testevent in Parijs (23 en 24 september), de Wereldbeker in Snowshoe (VS) (27 september tot 1 oktober) en de Wereldbeker in Mont-Sainte-Anne (Canada) (5 tot 8 oktober).

Tom Pidcock was zaterdag de sterkste op het WK MTB.

Evenepoel in Andorra, Roglic koerst in Burgos

Bij Remco Evenepoel staat het hoofd geenszins op vakantie. Evenepoel zette zaterdagnamiddag voet op Belgische bodem na het WK en is intussen al richting Andorra afgereisd voor een laatste stage voor de Gran Salida van de Vuelta. De Ronde van Spanje begint op zaterdag 26 augustus met een ploegentijdrit in Barcelona. Het gros van zijn waarschijnlijke Vuelta-equipe stoomt zich in Italië klaar, Evenepoel kiest voor Andorra. Daar krijgen we op dag 3 al een aankomst bergop. Die etappe zal hij dus wellicht eens grondig bestuderen. Qua verkenningen heeft Evenepoel het gros van de arbeid voor en na de Clasica San Sebastian al afgewerkt.

Edoardo Sepulveda ging in Andorra op de foto met Remco Evenepoel.

Evenepoel verdedigt in Spanje zijn titel en zal in eerste instantie moeten opboksen tegen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Rond de Tourwinnaar is het muisstil. Hij sloot een hoogtestage na de Tour alleszins uit en rijdt geen competitiekilometers meer voor hij in Barcelona landt. Dat doet Roglic wel. De Sloveen reed op 28 mei zijn laatste koers in Rome en na een rustperiode en een hoogtestage in Tignes pikt Roglic de draad weer op in de Ronde van Burgos, die dinsdag van start gaat. In die Spaanse vijfdaagse kan Roglic al eens oefenen in de ploegentijdrit. Hij wordt er begeleid door onder meer Jan Tratnik, Attila Valter en Robert Gesink, mannen die hem straks wellicht ook zullen omringen in de Vuelta. In Burgos zien we ook nog Aleksandr Vlasov, maar andere Vuelta-kanonnen als Juan Ayuso, João Almeida, Geraint Thomas en Enric Mas kiezen net als Evenepoel en Vingegaard nog even voor de schaduw.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Mix van hoofdrolspelers in de Tour rijdt de Renewi Tour

Verstoppertje spelen, dat doet Mads Pedersen al een heel jaar niet. Hij is een van de toppers in de Ronde van Denemarken (15-19 augustus). Fabio Jakobsen sprint er voor het eerst sinds zijn opgave in de Tour. Deze week wordt er ook in België gekoerst met de Tour of Leuven (15 augustus) en de Druivenkoers (19 augustus). Lotto-Dstny wil er oogsten met Victor Campenaerts en Arnaud De Lie. Geen Vuelta voor Tim Merlier, die zondag een van de topsprinters is in de Bemer Cyclassics (20 augustus) in Hamburg. Ook onder meer Pedersen, Olav Kooij, Dylan Groenewegen en zelfs Caleb Ewan staan op de voorlopige startlijst.

Rust staat niet in het woordenboek van Mads Pedersen.

Niet alle wegen leiden naar de Renewi Tour (23-27 augustus), maar verschillende trajecten stromen er samen. Merlier en Kooij spelden er normaal een rugnummer op, net als Van Aert, De Lie en een kransje Tour-ritwinnaars zoals Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Matej Mohoric. Parallel met de Renewi Tour wordt ook de Ronde van Duitsland (23-27 augustus) georganiseerd. Ilan Van Wilder wordt niet de rechterhand van Evenepoel in de Vuelta en mag ook in de Deutschland Tour voor eigen rekening rijden.

Na een teleurstellend WK pikt Jasper Philipsen de draad wellicht weer op in de Renewi Tour.

De Lie als kopman naar het EK?

Intussen zal dus ook het startschot van de Vuelta (26 augustus - 17 september) gegeven zijn. Wie geen trek had in de tapasplank, kan nog voor de kruimels zoals de Bretagne Classic (3 september) gaan. Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe en Biniam Girmay worden er aangekondigd, maar dat is momenteel nog hoogst twijfelachtig aangezien ze allen een verhaal hebben met de nodige haakjes aan. Normaal is het Canadese tweeluik met Québec (8 september) en Montréal (10 september) een traditionele springplank naar het WK, maar dat is nu dus een ander verhaal. De Lie, Mohoric, David Gaudu, Marc Hirschi en Ben Healy zouden wel op het vliegtuig springen.

Kan Tadej Pogacar zich nog eens opladen na een lang en zwaar seizoen?

Voor De Lie kan dat wel de trampoline zijn richting het EK in Drenthe. Hij is een van de potentiële kopmannen voor de wegrit (24 september), al zou ook Van Aert nog trek hebben. Voor Evenepoel ligt dat EK te kort na de Vuelta. Ook het EK tijdrijden (20 september) lijkt uitgesloten. De Belgische kampioen wil wel nog in stijl afsluiten in de Ronde van Lombardije (7 oktober). Op 15 oktober neemt hij in zijn regenboogtrui ook nog de Chrono des Nations voor zijn rekening.