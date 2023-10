Arnaud Démare snelt naar zijn eerste zege voor Arkéa-Samsic in afscheidskoers van Peter Sagan

Na veertien seizoenen en 121 zeges als prof speldde Peter Sagan zondag voor de laatste keer een rugnummer op. Het Slovaakse wielerfenomeen begon in de Tour de Vendée aan zijn allerlaatste wegkoers en dat lokte heel wat kijklustigen.

Na een rondje handtekeningen zetten en wat kiekjes met fans trok Sagan zich met het peloton op gang voor een dikke 200 kilometer in de West-Franse regio. De overwegend vlakke koers is traditioneel een prooi voor de sprinters en dat was ook dit jaar niet anders.

De sprintersploegen controleerden de wedstrijd, vluchters hadden geen kans. In de aanloop naar de finish brak het peloton wel nog na een valpartij, maar de belangrijkste favorieten misten de slag niet.

In de sprint stond er uiteindelijk geen maat op Arnaud Démare. De Fransman, die eerder dit seizoen met slaande deuren was vertrokken bij Groupama-FDJ, snelde zo naar zijn eerste zege in het shirt van zijn nieuwe team Arkéa-Samsic, zijn derde van het seizoen.

En Sagan? Die finishte nog verdienstelijk als negende in zijn afscheidskoers. Het peloton is vanaf maandag een kleurrijke kampioen armer.